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Ticiane Pinheiro não terá substituta no 'Hoje em Dia'

Decisão reforça aposta da emissora na força comercial do trio atual e na continuidade do formato

Durante quase dez anos no Hoje em Dia, Ticiane se destacou como uma das apresentadoras mais procuradas por marcas para ações comerciais - (crédito: Observatorio da TV)
Durante quase dez anos no Hoje em Dia, Ticiane se destacou como uma das apresentadoras mais procuradas por marcas para ações comerciais - (crédito: Observatorio da TV)

A Record comunicou às agências de publicidade que não pretende substituir Ticiane Pinheiro no Hoje em Dia. Assim, a atração seguirá com a mesma formação vigente desde janeiro, composta por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Renata Alves.

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A confirmação foi enviada em um pacote comercial nesta semana, no qual consta que apenas os três nomes permanecerão como titulares. Os quadros que antes eram conduzidos por Ticiane passaram a ser divididos entre Ana e Renata.

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Segundo a coluna Outro Canal, em um primeiro momento, a emissora cogitou incluir um quarto apresentador no time Rafa Brites chegou a ser considerada internamente, mas acabou assumindo o Canta Comigo ao lado do marido, Felipe Andreoli.

A direção da Record avaliou que o programa já possui apelo comercial suficiente e que seria possível manter os compromissos de merchandising sem a presença de Ticiane.

Durante quase dez anos no Hoje em Dia, Ticiane se destacou como uma das apresentadoras mais procuradas por marcas para ações comerciais, junto de Ana Hickmann.

No matinal desde 2015, ela deixou a emissora principalmente em razão da carreira do marido, César Tralli, que foi promovido na Globo e passou a apresentar o Jornal Nacional, após a saída de William Bonner, que deixou o telejornal depois de 29 anos.

No início deste mês, Ticiane Pinheiro assinou contrato com a Globo e será a responsável por comandar um reality no Globoplay, ainda em fase de desenvolvimento.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 19/03/2026 16:54 / atualizado em 19/03/2026 16:55
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