Galvão Bueno opina sobre Neymar fora da Seleção

Galvão Bueno dá opinião sincera sobre Neymar ficar fora da Seleção - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Após o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, não ter convocado Neymar para os últimos amistosos, Galvão Bueno, na última segunda-feira (16), comentou sobre o assunto em seu perfil nas redes sociais. O narrador deixou claro que a decisão do técnico reflete o atual momento do atleta.

“No português do Ancelotti ele só vai se ele estiver bem e ele não está”, esclareceu Galvão. “Sem Neymar. Essa era a grande expectativa realmente do dia. Ele (Ancelotti) disse claramente o que já havia falado, agora com mais clareza. Como o Neymar passou um jogo sem jogar e estava sentindo, jogou ontem contra o Corinthians e não jogou bem. Muito discreto, ele mesmo, Neymar, reconheceu. Ancelotti falou que ainda está aberto para ele, mas na última convocação ele tem que estar 100% para a Copa e neste momento ele não está”, opinou.

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Após a polêmica, Ancelotti mandou a real sobre a ausência de Neymar. O profissional deixou claro que foi uma decisão "física" e não "técnica".

"É uma avaliação física, não técnica. Neymar, com bola, está muito bem. Tem que melhorar fisicamente. Para a comissão técnica, para mim, não está 100% das suas possibilidades. Então, ele tem que trabalhar para estar 100%. Essa é a minha opinião e de toda comissão que vê o jogo dele e que verá os jogos dele nos próximos meses", explicou.

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