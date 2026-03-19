InícioDiversão e Arte
SAÚDE

Guitarrista do AC/DC é hospitalizado antes de shows em Buenos Aires

Stevie Young passa por exames na Argentina e tranquiliza fãs antes de apresentações da banda

Integrante do AC/DC, Stevie Young foi internado por precaução, sem gravidade - (crédito: AFP )
Integrante do AC/DC, Stevie Young foi internado por precaução, sem gravidade - (crédito: AFP )

A passagem do AC/DC por Buenos Aires resultou em um imprevisto médico nesta quinta-feira (19/3). O guitarrista Stevie Young precisou ser hospitalizado na cidade, onde o grupo se prepara para três apresentações no Estádio Monumental de Núñez. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a equipe do músico, a internação ocorreu para a realização de uma série de exames, sem indicação de gravidade. “Por um excesso de cautela, ele foi internado em um hospital local”, declarou o representante. “Stevie está bem e de bom humor. Ele está ansioso para subir ao palco na segunda-feira”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O episódio acontece logo após a turnê da banda passar pelo Brasil, marcando o retorno do grupo ao país depois de 16 anos. As apresentações ocorreram em São Paulo nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março. A agenda sul-americana segue na Argentina a partir da próxima segunda-feira (23/3), com novos shows programados para os dias 27 e 31 de março. Antes de chegar ao país, o grupo também levou a turnê ao Chile.

Integrante da família que deu origem ao AC/DC, Stevie Young é sobrinho de Angus Young e Malcolm Young. Atualmente, divide o palco com Angus, único fundador ainda em atividade após a morte de Malcolm, em 2017.

Formado em 1973 na Austrália, o AC/DC construiu uma das trajetórias mais comerciais do rock, com mais de 200 milhões de discos vendidos. Entre eles, o clássico Back in Black, que figura como o segundo álbum mais vendido da história, ultrapassando 50 milhões de cópias.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 19/03/2026 17:53
SIGA
x