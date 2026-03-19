Guitarrista do AC/DC é hospitalizado antes de shows em Buenos Aires

A passagem do AC/DC por Buenos Aires resultou em um imprevisto médico nesta quinta-feira (19/3). O guitarrista Stevie Young precisou ser hospitalizado na cidade, onde o grupo se prepara para três apresentações no Estádio Monumental de Núñez.

Segundo a equipe do músico, a internação ocorreu para a realização de uma série de exames, sem indicação de gravidade. “Por um excesso de cautela, ele foi internado em um hospital local”, declarou o representante. “Stevie está bem e de bom humor. Ele está ansioso para subir ao palco na segunda-feira”.

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O episódio acontece logo após a turnê da banda passar pelo Brasil, marcando o retorno do grupo ao país depois de 16 anos. As apresentações ocorreram em São Paulo nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março. A agenda sul-americana segue na Argentina a partir da próxima segunda-feira (23/3), com novos shows programados para os dias 27 e 31 de março. Antes de chegar ao país, o grupo também levou a turnê ao Chile.

Integrante da família que deu origem ao AC/DC, Stevie Young é sobrinho de Angus Young e Malcolm Young. Atualmente, divide o palco com Angus, único fundador ainda em atividade após a morte de Malcolm, em 2017.

Formado em 1973 na Austrália, o AC/DC construiu uma das trajetórias mais comerciais do rock, com mais de 200 milhões de discos vendidos. Entre eles, o clássico Back in Black, que figura como o segundo álbum mais vendido da história, ultrapassando 50 milhões de cópias.