MC Mirella aparece sem roupa em ensaio empolga fãs





É inegável o sucesso que MC Mirella faz com seus conteúdos sensuais em plataformas como Privacy e OnlyFans. Dona de um corpaço espetacular, uma beleza única e uma sensualidade inconfundível, a funkeira sabe muito bem como conquistar a atenção dos fãs.

Para divulgar seus sites e atrair novos assinantes, ela costuma postar prévias de seus ensaios no Instagram. Foi o caso, por exemplo, de uma sequência de fotos em que ela aparece completamente pelada, publicadas em seu perfil nesta semana.

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Os ‘nudes’ divulgados pela própria cantora não mostram suas partes íntimas, mas mexem com o imaginário de seus admiradores. Nas imagens, é possível ver MC Mirella em pé, deixando sua pele bronzeada totalmente em destaque em meio à luz do sol refletida em seu corpo.

"Gostinho de quero mais", disse um fã de MC Mirella

Na legenda da publicação, MC Mirella mandou seu recado: "A pele de milhões! Esse ensaio lindo & perfeito está disponível nos meus sites exclusivos. E pra você conferir, precisa ser um assinante! Pra assinar é bem simples, corre no link que está na minha bio ou nos Stories e clique em assine meu Clozzy. Também temos mais 2 plataformas (Privacy e OnlyFans), você pode escolher sua favorita. Corre lá agora e aproveita pra assinar, não fica curioso(a)", avisou a famosa.

Já nos comentários da postagem, fãs e admiradores da musa ficaram eufóricos com suas fotos. "Essa sabe como ninguém atrair a gente. Já me deixou com gostinho de quero mais", comentou um rapaz. "Simplesmente maravilhosa MC Mirella", elogiou outro. "Vou assinar agora mesmo, essas fotos não perco por nada", afirmou mais um internauta.