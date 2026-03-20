Lucas dos Prazeres traz a Brasília oficinas da cultura popular pernambucana

Lucas dos Prazeres é arte-educador e mestre em cultura popular, com proposta inclusiva, antirracista e representativa - (crédito: Reprodução/Caixa Cultural)

O percussionista e educador Lucas dos Prazeres promove oficinas em Brasília em que apresenta metodologia desenvolvida em Pernambuco. Entre quarta-feira (25/3) e sexta-feira (27/3), o artista conduz a oficina Reaprender Brincando, na Caixa Cultural, onde também oferece a atividade Musicalização Infantil, no dia 28 de março. Também na Caixa Cultural, ele participa da Aula Espetáculo, em parceria com Zé Tamanquinho, no dia 29 de março. A entrada é gratuita e as vagas, limitadas.

Nas oficinas, Lucas dos Prazeres aborda a preservação do patrimônio imaterial brasileiro a partir das metodologias Aprendizagem pela Prática Cultural e Reaprender a Aprender, desenvolvidas e aplicadas há mais de 40 anos em escolas, centros educacionais e comunidades periféricas de Pernambuco.

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Os participantes, ao longo dos encontros, experimentam práticas como Ciranda, Coco de Roda, Maracatu Rural e Capoeira. Essas técnicas são articuladas a reflexões sobre tecnologias ancestrais, valores e princípios quilombolas, governança comunitária e estratégias de transformação social.

A formação também integra exercícios de escrita criativa, ampliando o repertório metodológico dos educadores e fortalecendo práticas comprometidas com uma educação antirracista, plural e culturalmente enraizada. Como percussionista, Lucas dos Prazeres trabalhou com Alceu Valença e Naná Vasconcellos. A série de atividades em Brasília passa ainda por escolas e segue até 1º abril.





Serviço





Oficinas de Lucas dos Prazeres na Caixa Cultural



“Reaprender Brincando”, de quarta (25/3) a sexta-feira (27/3). Inscrições esgotadas; “Musicalização Infantil”, no dia 28 de março, de 10h às 12h. Entrada gratuita. Inscrições neste link.; “Aula Espetáculo”, em parceria com Zé Tamanquinho, no dia 29 de março, de 15h às 16h30. Entrada gratuita. Inscrições neste link.