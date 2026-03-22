Rita Batista revela se pode desistir do jornalismo para seguir carreira de atriz - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Ria Batista realizou sua estreia como atriz em A Nobreza do Amor, a nova novela das seis da Globo, que estreou nesta última segunda-feira (16). A profissional, conhecida pelos seus trabalhos nos jornalísticos, interpreta Ladisa, sendo este seu primeiro papel fixo.

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Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista que já fez participações nas novelas Vai na Fé (2023), Fuzuê (2023) e em Dona de Mim (2025), como ela mesma, confessou que ela mesma buscou o teste para conquistar um papel na trama.

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Pedi para fazer um teste. Disse: Vocês já me chamaram aqui pra fazer algumas coisas e agora eu queria fazer um teste mesmo, valendo, sabe? Com personagem e tal, contou Rita Batista. Apesar do desafio, ela assegurou que não pretende ter a possibilidade de escolher entre jornalismo e sua nova versão atriz.

Não existe cisão enquanto houver vida. Você está apenas agregando talentos e conhecimentos, disse Rita Batista. Para ela, sua permanência na dramaturgia pode ocorrer, mas há ressalvas: "Isso só o público vai dizer. Na dramaturgia quem manda é ele. Se gostam, se não gostam, se percebem a personagem. Novela muda conforme a reação das pessoas. Então, agora é expectativa e ansiedade. Só quando a novela for ao ar é que vamos saber", concluiu.

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