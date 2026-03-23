Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (23/3)

23.3.26

NADA DE APRENDER!

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Há certo consenso de que nascemos humanos em nosso planeta belo e assustado para aprender, e passamos a existência, na melhor das hipóteses, lutando contra nossos defeitos e aperfeiçoando as virtudes, mas isso resulta em nos considerarmos uma espécie de brinquedos quebrados fora da garantia, que temos de consertar.

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Não tenho nada contra aprendermos coisas novas e experimentarmos a vida em toda sua plenitude, mas observo as pessoas tão preocupadas em aprender que não lhes resta tempo para ser o que elas verdadeiramente são.

Os animais, vegetais e minerais não nascem para aprender a ser o que são, simplesmente são, por que, então, teria de ser diferente para nós? Precisamos nos autorizar na intimidade a sermos o que verdadeiramente somos, sem dilemas nem contenções.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Depender de outras pessoas para fazer o necessário é algo que dá nos nervos de sua alma, porém, nesta parte do caminho você terá de fazer das tripas coração e aceitar essas condições, porque só assim dará tudo certo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): É preciso confiar, porque sem confiança não há como se entregar à Vida e, ao contrário, você fica tentando manobrar de um jeito que, no fim, seria contraproducente. Deposite um voto de confiança nos mistérios da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Para tudo acontecer com relativa tranquilidade, o mais importante é escolher direito as pessoas com que você vai se envolver, porque o fator humano sempre complica todas as histórias, sejam essas íntimas ou profissionais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): As mudanças que vão se apresentando como inevitáveis começam a produzir o temor de perder o domínio sobre a situação, mas você precisa ser firme e contrariar o medo, já que ele é ilusório, não reflete a verdade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): O horizonte se amplia e você está prestes a superar uma boa parte das contrariedades que atormentaram durante um bom tempo. Por isso mesmo sua alma precisa estar atenta a todos os detalhes que compõem esse processo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): O momento envolve muitos riscos, mas é por isso que é divertido, pois, transcendendo o natural medo que tudo dá, você verá que as coisas se arrumam sobre a marcha dos acontecimentos. Faça das tripas coração, em frente!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): A vida, com seus mistérios, ajudará você a selecionar direito as pessoas com que precisa se acompanhar nos tempos vindouros, porque elas estão misturadas com muitas outras, que seria melhor ver pelas costas. Seleção.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Aos poucos, as coisas vão se acomodando de tal forma que parece que sempre estiveram aí. É assim que grandes transformações vão ocorrendo sem a necessidade de se apresentarem como cataclismas destrutivos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): É bom receber o reconhecimento das pessoas, porém, do jeito que andam as coisas, não se sabe mais direito o que é verdadeiro e o que é falso. Procure ter isso em mente para não deixar que promessas falsas seduzam você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Agora, que as coisas tomam um rumo diferente do planejado, mas que essa mudança agrada sua alma, é o momento perfeito para você consolidar uma perspectiva que esteja mais sintonizada com seus anseios íntimos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma se sente meio atordoada, porque precisa fazer escolhas, já que seria impossível abraçar todas as oportunidades ao mesmo tempo. Escolhas pedem discernimento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): As manobras que você precisa fazer agora são arriscadas, mas é o momento certo para as iniciar, porque se você continuar esperando por um momento melhor para se arriscar, as oportunidades de progresso desaparecerão.