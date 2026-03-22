Fernanda Lima revela hábito de Rodrigo Hilbert: ‘Dá tesão’





A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao compartilhar um detalhe curioso sobre sua relação com Rodrigo Hilbert. Durante uma conversa descontraída no programa She Talks, apresentado por Camila Faus e Fernanda Guerreiro, ela contou que atitudes simples do marido no dia a dia podem despertar seu interesse de forma inesperada.

Sem rodeios, Fernanda revelou que tarefas domésticas têm um efeito especial em sua percepção sobre o companheiro. "Quando eu vejo o Rodrigo limpando uma privada, gente, eu acho o máximo. É óbvio que isso dá tesão". A declaração rapidamente chamou atenção por fugir do convencional e abordar a admiração por comportamentos cotidianos.

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O tema surgiu em meio a um debate sobre maturidade e divisão de responsabilidades, especialmente quando se trata da postura de homens dentro de casa. A fala da apresentadora acabou sendo reforçada por outras participantes da conversa, que comentaram como atitudes básicas, muitas vezes negligenciadas, já fazem diferença na percepção de um relacionamento.

Fernanda ainda relembrou uma situação vivida durante uma viagem que também despertou uma reação semelhante. "Sabe que eu fui a Amsterdã e aí eu estava no ônibus. Entrou um cara com uma criança de um ano e meio no carrinho de bebê e um bebê no canguru. E eu fiquei assim, ó". O episódio ilustra como, para ela, gestos de cuidado e responsabilidade têm um peso significativo.

Casados desde 2004, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert costumam ser vistos como um casal afinado, frequentemente elogiado pela parceria dentro e fora de casa. A revelação apenas reforça a imagem de cumplicidade construída ao longo dos anos.