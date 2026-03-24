Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (24/3)

24.3.26

ALIMENTO PARA A ALMA

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Viver na civilização é investir tempo tentando ser pertinentes, desempenhando papéis com os quais não concordamos, mas aos quais nos submetemos em nome de “sermos alguém”, ou de, pelo menos, não passarmos por entidades subversivas da ordem reinante.



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Se a vida na civilização fosse tudo que um ser humano precisa, então não haveria desânimo em ninguém, mas o desânimo existe e se tornou epidémico ao longo dos anos, porque sermos quem somos não se satisfaz em sermos pertinentes a uma civilização.



Pressentimos haver mais, o que nos motiva a trilharmos caminhos espirituais em busca de alimento para a alma, que não é identificada como real pelos parâmetros da civilização, e como as religiões estão decadentes, não há um lugar específico para encontrar esse alimento.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Mais uma vez, você terá de liderar a situação para motivar as pessoas que, cheias de temores e dúvidas, ainda não contribuem do jeito que elas são capazes. Tome a iniciativa e elas seguirão seus passos, com certeza.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): A confiança é uma moeda rara nos relacionamentos, porque as pessoas andam com muito medo e se fecham em si mesmas. Porém, o que poderia ser uma manobra de sobrevivência se volta contra elas. É preciso confiar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Escolher direito as pessoas que você vai envolver em seus projetos de vida, sejam esses profissionais ou íntimos, é a questão mais importante, porque as pessoas podem ajudar, mas também atrapalhar muito. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Enquanto você preservar o ritmo da atividade, mesmo que você não veja resultados imediatos, perceberá que sua ansiedade diminui e que o temor de tudo dar errado vai desaparecendo como que por artes mágicas. Em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): Superar os perrengues e contrariedades que atormentaram você durante um bom tempo é um objetivo muito perto de ser realizado. Procure prestar toda a atenção possível para que a oportunidade não seja perdida. Isso não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): É muita coisa para arrumar e colocar em ordem, mas isso não há de eclipsar o que este momento apresenta para você, a oportunidade de você fazer uma enorme transformação e adquirir mais autonomia no futuro. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Use o discernimento, esse poder da mente que é capaz de selecionar, para distinguir as pessoas que ajudarão e serão positivas para seus projetos, porque elas estão misturadas com outras, que é melhor perder.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Agora é um momento de sua vida em que tudo está se transformando de um jeito diferente de como você experimentou as transformações no passado. Dessa vez, tudo acontece sem terremotos demolidores.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Ao você se apressar para colocar tudo em prática, mesmo se atrapalhando um pouco, você ganha a oportunidade de comprovar se as promessas que as pessoas fazem são verdadeiras ou se elas são pura fantasia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Todas as mudanças que andam acontecendo se sintonizam muito bem com seus anseios íntimos e, por isso, precisam ser aproveitadas para consolidar uma visão da realidade que veio para ficar e se expressar com vigor.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): As conversas são promissoras, mas é necessário superar a etapa das promessas, para que sua alma não fique esperando resultados de onde não vai vir absolutamente nada. Use o discernimento para selecionar as conversas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Dá medo e angústia de tudo que anda ocorrendo e, também, dos riscos que você precisa assumir nesta parte do caminho. Porém, depois de colocar tudo em marcha você verá que o medo não era profecia de tudo dar errado.