The Boys: 5ª temporada não terá batalhas épicas: "Não somos Game of Thrones" - (crédito: Observatorio do Cinema)

A quinta e última temporada de The Boys não terá batalhas grandiosas no estilo de grandes produções televisivas, como Game of Thrones. Segundo o criador Eric Kripke, a limitação de orçamento impediu a inclusão de cenas épicas de grande escala.

Em entrevista à SFX, Kripke começa falando sobre o que esperar da temporada final:

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É um mundo totalmente transformado. É o mundo do Capitão Pátria e, infelizmente, todos nós estamos vivendo nele, disse ele. A Luz-Estrela está montando uma resistência desesperada, mas The Boys estão dispersos. Frenchie, Leitinho e Hughie foram capturados. Conversamos muito sobre a Resistência Francesa e fugas de campos de prisão. Estávamos realmente construindo a temporada nesse tipo de narrativa.

O showrunner explicou que a produção optou por outro caminho para compensar a ausência de grandes batalhas.

Quero dizer, não há cenas de batalhas completas porque ainda não temos o orçamento de Game of Thrones, mas há muitos confrontos muito diretos; muitas das pessoas que você quer ver se enfrentando acabam se enfrentando, afirmou. Espero que seja catártico e emocionalmente satisfatório, mas estou um pouco assustado.

A 5ª temporada de The Boys estreia em 8 de abril no Prime Video – veja calendário de episódios.

The Boys

Tudo sobre The Boys

The Boys é uma série original do Prime Video e começou a ser exibida em 2019. É uma sátira ao gênero super-herói. A trama segue um grupo de vigilantes cujo único trabalho é vigiar e manter os super-heróis corrompidos sob controle.

O elenco de The Boys é formado Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Giancarlo Esposito, dentre outros. A 5ª temporada marcará um reencontro entre Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins, vindos de Supernatural.

Segundo o showrunner Eric Kripke, os eventos da 5ª temporada se passam cerca de seis meses após o final da segunda temporada de Gen V. A revelação de que apenas dois dos experimentos de Odessa sobreviveram, Capitão Pátria e Marie, indica que a narrativa seguirá em tom ainda mais sombrio.

As quatro temporadas de The Boys estão disponíveis no Prime Video. A temporada final chega em 8 de abril.

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