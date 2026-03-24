Bárbara Borges relata tentativa de roubo no RJ: "Estamos vulneráveis"





Bárbara Borges usou as redes sociais nesta última segunda-feira (23), e causou a surpresa dos seguidores de plantão ao relatar um susto que passou, em que sofreu uma tentativa de roubo.

Através do Instagram, atriz e a campeã de A Fazenda 15 contou que estava parada na porta de um restaurante em Copacabana, no Rio de Janeiro no último domingo (22), quando o susto aconteceu.

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Segundo Bárbara Borges, a tentativa ocorreu por volta das 14h, e a ação, segundo ela, foi cometida por um motoqueiro que usava uma mochila com a logo de um aplicativo de entregas. "Eu consegui escapar da tentativa do roubo do meu celular, feita por esses motoqueiros que andam com uma mochila de entrega com a logo de um aplicativo famoso", iniciou.

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"Eu acabei de almoçar aqui em Copacabana por volta de 2 horas da tarde. Apesar de eu já ter visto vários vídeos de pessoas vítimas desse tipo de roubo, eu pensei em mandar uma mensagem para um amigo em frente à porta do restaurante, peguei o celular e pensei assim: Vai ser rapidinho’, contou Bárbara Borges.

"Nesse tempo, que estava vindo na minha direção, foi o tempo que eu consegui travar o celular aqui com os meus dedos, com a minha mão. E quando eu senti a aproximação da mão vindo, eu dei um grito de espanto e, ao mesmo tempo, eu consegui fazer esse movimento contrário. Senti a mão da pessoa ainda batendo aqui nos meus dedos, só que ele não conseguiu pegar bem, mas sentia aquele solavanco da moto, ele foi", narrou a atriz, que ainda lamentou que pessoas usem a identidade visual de aplicativos para cometerem crimes.

"Estamos vulneráveis"

Estamos vulneráveis, porque a gente vive uma falha estrutural do nosso estado que não entrega para a sociedade o básico, que é a segurança e ainda tem esses aplicativos que indiretamente acabam facilitando, porque não existe uma existe uma fiscalização, completou.

O texto Bárbara Borges relata tentativa de roubo em Copacabana: Estamos vulneráveis foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.