Tradicional festival de documentários apresentará 75 filmes, no RJ e em SP

Detalhe do cartaz da edição 2026 do festival É Tudo Verdade - (crédito: IMS/ Divulgação)

Com a seleção de 75 filmes, foi anunciada a leva de produtos audiovisuais que a serem mostrados no 31º Festival Internacional de Documentários, sob o comando do crítico Amir Labaki. As produções serão exibidas em sete espaços culturais cariocas e paulistanos. Com entrada franca, o festival será realizado entre 9 e 19 de abril.

O evento terá homenagens aos diretores Silvio Tendler, Jean-Claude Bernardet e Silvio Da-Rin, e terá cerimônia de premiação será em 18 de abril, e, os quatro vencedores das mostras competitivas, estarão qualificados para apreciação dos votantes do 99º Oscar, em 2027.

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Entre os brasileiros, disputarão cineastas reconhecidos como Eliza Capai, Luis Abramo, Roberto Berlinier e Pedro Bronz. A lista de filmes selecionados contempla Os olhos de Gana, de Ben Proudfoot, sobre os processo de independências africanas; Dezembro, de Lucas Gallo, em torno da crise argentina de 2001, que levou a protestos e renúncia de cinco presidentes, e ainda Memória de Os Esquecidos, realizado em coprodução entre Espanha México, e que examina a feitura do clássico de Luis Buñuel.



