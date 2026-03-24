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Mulher morre de parada cardíaca na Rodoviária do Plano Piloto

Bombeiros e Samu tentaram reanimar a mulher durante 40 minutos, mas vítima não resistiu e teve óbito confirmado no local

Mulher morre de parada cardíaca na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Mulher morre de parada cardíaca na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma idosa morreu, na manhã desta terça-feira (24/03), após sofrer uma parada cardiorrespiratória na plataforma da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, um dos pontos de maior circulação de pessoas do Distrito Federal.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 7h19 e mobilizou duas viaturas de socorro, além da aeronave de resgate para atendimento da ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram deslocadas e atuaram no atendimento à vítima.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foram realizados cerca de 40 minutos de manobras de reanimação e procedimentos médicos no local. Apesar dos esforços das equipes de socorro, a vítima não teve os sinais vitais restabelecidos, e o óbito foi declarado ainda na plataforma da rodoviária.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias em que a parada cardiorrespiratória ocorreu. Também não foram divulgadas imagens da ocorrência.

*Com informações do Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 24/03/2026 11:48 / atualizado em 24/03/2026 11:50
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