João Guilherme afirma que prefere amizade com mulheres: "São mais sensíveis" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

João Guilherme abriu o jogo sobre suas relações de amizade, e como lida com o excesso de torcida que o grande público cria sobre seus vínculos próximos com mulheres.

Em entrevista à revista Quem, o filho do cantor Leonardo explicou como essas conexões são essenciais em sua vida pessoal, e afirmou que suas melhores amigas são mulheres.

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Eu acho muito importante ter amizades com mulheres, e não só com garotos. Minhas melhores amigas são meninas, e eu acho isso ótimo, disse João Guilherme. O ator contou que ainda que costuma buscar conselhos com elas em diferentes situações do cotidiano.

"São mais sensíveis"

Acho que elas são um pouco mais sensíveis. Quando preciso tratar algum problema, falo: Putz, galera, não estou me sentindo bem, me dê sua opinião. E eu prefiro a opinião delas à dos meus amigos, que às vezes são uns Zé Manés, brincou o modelo. Para ele, esse tipo de vínculo vai além do convívio profissional e se tornou uma parte importante da sua rede de apoio.

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