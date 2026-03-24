'De Repente 30' vai ganhar reboot na Netflix com novos protagonistas

A Netflix está desenvolvendo um reboot de De Repente 30, clássico da comédia romântica dos anos 2000. Segundo o Deadline, o novo filme será estrelado por Emily Bader e Logan Lerman, enquanto Jennifer Garner, protagonista do original, retorna como produtora executiva.
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O projeto marca a reunião de Bader com o diretor Brett Haley, após o sucesso da comédia romântica De Férias com Você, que permaneceu por quatro semanas no Top 10 global da Netflix e alcançou destaque em 92 países.
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Detalhes da trama do reboot estão sendo mantidos em sigilo. Haley comandará o filme a partir de um roteiro escrito por Hannah Marks (Mark, Mary e Outras Pessoas), com revisões de Flora Greeson (O Diário da Princesa 3).
Lançado em abril de 2004, o filme original acompanha Jenna Rink, uma adolescente de 13 anos que, após um desejo mágico, acorda no corpo de sua versão adulta e precisa lidar com os desafios da vida enquanto redescobre sua identidade.
Jennifer Garner interpretou a versão adulta da personagem, ao lado de Mark Ruffalo. O longa arrecadou cerca de 96 milhões de dólares mundialmente e se consolidou como um sucesso duradouro, tornando-se uma referência do gênero.
Com forte presença na cultura pop ao longo dos anos, o filme seguiu relevante mesmo após seu lançamento, o que contribuiu para o desenvolvimento da nova versão.
Além do reboot, Jennifer Garner também esteve envolvida recentemente na adaptação musical da história para o teatro, que estreou em Manchester no ano passado.
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