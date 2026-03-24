Do SBT para a política: Silvia Abravanel será pré-candidata a deputada federal

Conhecida pelo público como Silvinha, ela acumula mais de duas décadas de carreira na televisão e atualmente está à frente do Sábado Animado - (crédito: Reprodução/Instagram)





Silvia Abravanel está prestes a dar início à sua trajetória política. A apresentadora confirmou que vai se filiar ao PSD nesta terça-feira (24), em São Paulo, com o objetivo de disputar uma vaga de deputada federal nas eleições de outubro.

Filha de Silvio Santos, Silvia é formada em Medicina Veterinária e tem histórico de atuação em causas sociais e na defesa dos animais. Como mãe, acompanha de perto iniciativas como o Teleton, motivada pela experiência com sua primogênita, Luana, que é uma pessoa com deficiência.

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Atualmente, Silvia preside a ABCO (Associação Brasileira de Combate à Obesidade), fundada em 2014 e sediada em Goiânia, que promove ações voltadas ao combate ao excesso de peso. A informação sobre sua filiação foi divulgada pelo Portal do Paulo Mathias e confirmada ao NaTelinha pela assessoria da comunicadora.

Carreira na televisão

A estreia de Silvia Abravanel na telinha do SBT aconteceu em 2004, com o programa Casos da Vida Real, versão brasileira de uma atração mexicana que encenava histórias reais sobre temas delicados como depressão, aborto e incesto. Depois disso, comandou o Programa Cor de Rosa e dirigiu produções como Roda a Roda Jequiti e o Programa Silvio Santos.

Em 2007, assumiu a direção do núcleo infantil da emissora, o que marcou uma virada em sua carreira. Dirigiu atrações como Carrossel Animado, Sábado Animado e Domingo Animado. Mais tarde, entre julho de 2015 e abril de 2022, apresentou e dirigiu o tradicional Bom Dia & Companhia.

Nota oficial

Em comunicado, o PSD destacou: "A apresentadora Silvia Abravanel dará um novo passo em sua trajetória profissional e pública. Ela se filia ao partido nesta terça-feira (24), em cerimônia na sede da legenda em São Paulo. A movimentação marca sua entrada oficial na política e a intenção de disputar uma vaga como deputada federal nas eleições de outubro".

Conhecida pelo público como Silvinha, Silvia acumula mais de duas décadas de carreira na televisão e atualmente está à frente do Sábado Animado, sendo hoje a única apresentadora de programa infantil em exibição na TV aberta. Além da ligação com a causa animal, também se destaca pelo engajamento em projetos sociais e de inclusão, especialmente ligados ao Teleton.

No início de 2026, passou a presidir a ABCO, que atua em parceria com a IRON Saúde em iniciativas de qualidade de vida, como o programa Siga Leve, que oferece acompanhamento médico, nutricional e psicológico, além de suporte medicamentoso para controle de peso.