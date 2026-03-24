Globo aplica multa milionária a Pedro por quebra de contrato no BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo notificou Pedro Henrique Espindola, ex-participante do BBB 26, cobrando uma multa de R$ 1,5 milhão por quebra de cláusula contratual. O ambulante paranaense deixou o reality em janeiro, após tentar beijar à força a colega Jordana Morais, episódio que resultou em investigação da Polícia Civil e posterior indiciamento por importunação sexual.

O processo movido por Pedro contra a emissora, em que pede indenização de R$ 4,2 milhões por danos morais e materiais, acabou revelando detalhes do contrato confidencial o que agravou a situação. Segundo a cláusula 7.5, o vazamento de informações do acordo configura quebra de contrato e gera multa automática. O documento prevê cláusula de confidencialidade perpétua, ou seja, mesmo após o fim do vínculo, o participante não poderia divulgar valores ou condições.

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Nos autos, vieram à tona informações até então desconhecidas: os pipocas recebem R$ 10,5 mil em parcela única, além de R$ 500 por semana de permanência no programa. Caso sejam tema de documentário, o valor sobe para R$ 100 mil. Já as ações publicitárias feitas dentro da casa não são remuneradas pela Globo apenas acordos comerciais externos, administrados pela emissora.

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A Globo tem 15 dias para apresentar sua defesa na Justiça do Paraná, e a cobrança da multa será parte da manifestação oficial.