Juliano Cazarré fala sobre política: "Não quero ficar nessa briga"





Juliano Cazarré abriu o jogo sobre seu posicionamento político. O ator, que esteve no ar na novela Três Graças, da Globo, costuma utilizar suas redes sociais, onde possui milhares de seguidores, para expor suas opiniões, em meio a um ambiente polarizado no Brasil.

Em entrevista à revista Quem, o artista apontou que, mesmo com suas declarações, não se sente confortável com o rótulo que lhe foi atribuído, e que, para ele, limita sua percepção.

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"Eu fiquei marcado por ser uma pessoa que não é de esquerda. É uma posição que pouquíssimos atores têm coragem de dizer, embora eu conheça vários que também não são, mas ficam na moita por medo da repercussão negativa, do cancelamento, de perder publicidade. Essa dimensão da política ocupa muito pouco espaço nas minhas redes sociais", explicou Juliano Cazarré. Em pleno ano eleitoral, o ator apontou que, apesar das críticas, não almeja ser associado a questões políticas.

"Não quero ficar nessa briga de direita e esquerda"

"Não quero ficar nessa briga de direita e esquerda o tempo todo. Acho isso estúpido. A vida é muito maior do que isso. Todo mundo tem muito mais coisa que aproxima do que afasta", pontuou o artista.

O texto Juliano Cazarré fala sobre política e dispara: Não quero ficar nessa briga de direita e esquerda foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.