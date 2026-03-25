Camila Queiroz fala sobre mudanças após nascimento da filha





Camila Queiroz abriu o coração e fez confissões sobre os cuidados após o nascimento da primeira filha, Clara, de 3 meses, fruto do seu casamento com Kleber Toleddo.

"Tomei um susto"

Em entrevista à revista Quem, a atriz avaliou a nova rotina adotada após a chegada da pequena, e que chegou a estranhar os cuidados estéticos consigo mesma nos primeiros meses: "A primeira vez que me maquiei depois de ser mãe, tomei um susto: ‘Quem é essa pessoa?'", lembrou.

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Camila Queiroz, que praticou exercícios físicos antes e durante a gestação, afirmou ter recuperado as medidas que tinha antes, e celebrou: "Acho que tem um fator genético que conta muito nessa hora. Mas eu sempre fiz exercício físico, fiz durante toda a gravidez, até o dia de parir. Então acho que isso também conta, né?", disse.

"Estou respeitando muito o tempo do meu corpo, estou amamentando. Dizem que isso ajuda também E tentando comer bem. Mas é difícil, porque dá uma fome que você quer comer tudo (risos). Estou só respeitando o meu corpo, tentando voltar aos pouquinhos também", contou ela.

O texto Camila Queiroz surpreende ao falar sobre mudanças após nascimento da filha: Tomei um susto foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.