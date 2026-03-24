Hannah Montana: por que Lilly e Oliver não aparecem no especial?

Duas décadas após a estreia, Hannah Montana reaparece com o especial lançado nesta terça-feira (24/3) no Disney+. A nova produção funciona como um arquivo vivo: costura relatos de bastidores, revisita cenas que viraram referência e dimensiona o alcance de uma série que atravessou gerações.

A presença de Miley Cyrus ancora essa retrospectiva, acompanhada por participações que ajudam a recontar o percurso — entre elas, Selena Gomez, que viveu a antagonista Mikayla, e Chappell Roan. Nesse reencontro, porém, a ausência de Emily Osment e Mitchel Musso, intérpretes de Lilly e Oliver, chamou a atenção dos fãs.

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Fora do especial, os dois explicaram seus motivos. Emily está envolvida nas gravações de Georgie e Mandy: Seu Primeiro Casamento, derivada de The Big Bang Theory, e não conseguiu conciliar agendas. “Estamos aqui no set e é por isso que não pude participar da reunião de 20 anos, porque estamos gravando nossa série. Mas eu queria dizer oi e agradecer a todos que estiveram com a gente durante todos esses anos. Sou muito grata por vocês ainda amarem a série. Tenho muito orgulho de fazer parte disso. Nós apreciamos vocês. Muito amor”, afirmou nas redes sociais.

Mitchel Musso, por sua vez, apenas reforçou o vínculo com o público e com a equipe de Hannah Montana. “Miley, Emily, Jason [Earles], Billy Ray [Cyrus], Moisés [Arias] e toda a equipe da Disney — vocês se tornaram minha família em todos os momentos reais, confusos e lindos. Obrigado por acreditarem em um garoto bobo do Texas que usava roupas meio duvidosas com aquele corte de cabelo. A todos vocês, obrigado por me receberem em suas casas e corações há 20 anos e ainda me permitirem estar aqui hoje. É uma honra compartilhar tudo isso com vocês”, escreveu.