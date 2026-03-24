'Heartbreak High': tudo o que você precisa saber antes de ver 3ª temporada

Heartbreak High está prestes a retornar na HBO Max com sua terceira temporada, retomando a trajetória dos estudantes de Hartley High em um momento de transição. A produção, que retorna nesta quarta-feira, 25 de março, ganhou espaço ao adotar um olhar sincero sobre conflitos adolescentes.
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Ao longo dos episódios, a trama se concentra em um grupo de colegas de turma, explorando seus arcos narrativos sustentados por diferentes conflitos. Para não perder nada na nova temporada, vamos relembrar o que aconteceu na série anteriormente.
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Um novo ponto de partida para os personagens
A segunda temporada lida com os desdobramentos envolvendo Amerie Wadia (Ayesha Madon), que tenta retomar sua rotina após ser exposta pelo Incest Map, uma lista que revelou relações e conflitos entre os alunos e afetou sua reputação dentro da escola.
Esse cenário também impacta sua relação com Harper McLean (Asher Yasbincek), já que a amizade entre as duas havia sido rompida após os eventos da temporada. Enquanto isso, o Sexual Literacy Tutorial continua reunindo os alunos em discussões sobre comportamento e relações, funcionando como ponto de encontro onde essas tensões acabam sendo expostas.
Relações em transformação
Quinni Gallagher-Jones (Chloé Hayden) passa por uma mudança ao decidir não mascarar mais seus traços como pessoa autista, o que altera sua forma de se posicionar no grupo e influencia diretamente suas relações, especialmente no campo afetivo. Darren Rivers (James Majoos) e Ca$h Piggott (Will McDonald) tentam retomar o relacionamento após se afastarem por conta das dificuldades de Ca$h em lidar com intimidade e conexão emocional.
Ao mesmo tempo, Amerie se envolve com Rowan, um novo aluno que tem ligação indireta com o passado de Malakai Mitchell (Thomas Weatherall), o que gera tensão e interfere no vínculo entre os dois. Heartbreak High está disponível no catálogo da Netflix.
O post Heartbreak High: Tudo o que você precisa saber antes de ver a 3ª temporada apareceu primeiro em Observatório do Cinema.
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