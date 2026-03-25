Danielle Winits relembra parceria com Gerson Brenner: "Nossa história não terminou"

O ator sofreu uma tentativa de assalto no dia em que gravaria sua última cena - (crédito: Observatorio da TV)





Durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, nesta terça-feira (24), Danielle Winits se emocionou ao recordar sua parceria com Gerson Brenner (1959-2026) na novela Corpo Dourado (1998).

A atriz falou sobre a relação profissional e pessoal com o colega, que morreu na segunda-feira (23), e destacou que o trabalho dos dois foi interrompido de forma abrupta, mas deixou marcas profundas. Não terminamos esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, fizemos ele inteiro, disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ela contou que ficou abalada ao rever imagens da trama e ao lembrar do período em que contracenaram. Na época, Brenner fazia par romântico com Danielle. O ator sofreu uma tentativa de assalto no dia em que gravaria sua última cena, foi baleado na cabeça e ficou com sequelas pelo resto da vida. Foi muito difícil porque era um momento muito importante, não só para mim, que estava feliz dentro de um trabalho, mas também para o Gerson, porque foi uma quebra de barreiras. Ele estava iluminado nesse trabalho, e nós estávamos muito felizes, declarou, em lágrimas.

Winits ressaltou que a parceria ultrapassou o profissional e se transformou em uma conexão pessoal significativa. Para além disso, eu conheci o Gerson nesse trabalho e isso faz toda a diferença. Era um cara formidável, feliz e leve, afirmou.

Leia também: Camila Queiroz fala sobre mudanças após nascimento da filha

Segundo ela, Brenner vivia um momento especial na carreira, com reconhecimento e acolhimento dentro da profissão. A atriz também destacou sua versatilidade e o impacto da comédia em sua trajetória: Um ator muito versátil, mas a comédia estabeleceu ele com um vetor poderoso dentro da carreira. Embarcamos juntos nesse lugar em que descobrimos que também podíamos fazer as pessoas rirem.

Em tom emocionado, Danielle Winits lembrou que o colega viveu intensamente aquele período. Ele não conseguiu fazer a última cena, eu lembro que me ligaram eram 4 horas da manhã. Mas ele foi feliz até o fim. Gerson pôde mostrar o trabalho dele de uma forma poderosa na Globo, contou.

A atriz ainda destacou o quanto a parceria foi determinante para sua personagem em Corpo Dourado. A Alicinha não existiria sem ele, disse, reforçando a importância de Brenner para a trama e para sua própria trajetória. Se posso dizer alguma coisa para todos, é que ele foi muito feliz aqui nessa casa, assim como eu também fui muito feliz, concluiu, emocionada.

O que aconteceu com Gerson Brenner?

No auge da carreira, interpretando Jorginho em Corpo Dourado (1998), Brenner teve sua trajetória interrompida por uma tentativa de assalto. Em 17 de agosto de 1998, seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde gravaria o último capítulo da novela das oito, quando foi baleado na cabeça na rodovia Dutra.

Leia também: Andréa Sorvetão e marido se livram de investigação criminal envolvendo Casa de Festas

Criminosos haviam espalhado pedras na pista, provocando o estouro dos pneus do carro. Ao parar para trocar, foi abordado e reagiu, sendo atingido por um disparo. O projétil atravessou o hemisfério esquerdo do cérebro e ficou alojado na nuca, comprometendo áreas responsáveis pela fala e pelos movimentos. Desde então, Brenner passou a usar cadeira de rodas, enfrentou dificuldades de comunicação e não voltou a atuar.

O texto Danielle Winits relembra parceria com Gerson Brenner: "Nossa história não terminou" foi publicado primeiro no Observatório da TV.