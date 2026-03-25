Luís Felipe Gama faz apresentação gratuita nesta sexta (27/3) no CTJ Hall

O pianista, compositor e arranjador Luís Felipe Gama se apresenta no projeto Sextas musicais, da Casa Thomas Jefferson, nesta sexta-feira (27/3), com o concerto No meio do mundo. A apresentação será realizada no CTJ Hall, a partir de 19h, e a entrada é gratuita.
Criada por Gama, a proposta de No meio do mundo é valorizar a construção coletiva da música em tempo real, fazendo com que cada músico contribua com a própria identidade artística nas obras. No palco, Juliano Juba (voz), Ademir Jr. (clarineta), Rodrigo Salgado (contrabaixo) e Caio Fonseca (bateria) acompanham o pianista.
O repertório da apresentação inclui composições autorais de Gama e clássicos da música brasileira, como As rosas não falam, de Cartola, e Caçador de mim, de Milton Nascimento. Com mais de 25 anos de carreira, Gama já colaborou com artistas como Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Elba Ramalho e Dominguinhos.
Serviço
No meio do mundo
De Luís Felipe Gama. Nesta sexta-feira (27/3), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson, SEP Sul 706/906). Entrada gratuita.