Luís Felipe Gama faz apresentação gratuita nesta sexta (27/3) no CTJ Hall

Como parte do projeto 'Sextas musicais', da Casa Thomas Jefferson, pianista Luís Felipe Gama apresenta concerto 'No meio do mundo' gratuitamente nesta sexta-feira (27/3)

Luís Felipe Gama faz apresentação gratuita na Casa Thomas Jefferson - (crédito: Divulgação)

O pianista, compositor e arranjador Luís Felipe Gama se apresenta no projeto Sextas musicais, da Casa Thomas Jefferson, nesta sexta-feira (27/3), com o concerto No meio do mundo. A apresentação será realizada no CTJ Hall, a partir de 19h, e a entrada é gratuita. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

Criada por Gama, a proposta de No meio do mundo é valorizar a construção coletiva da música em tempo real, fazendo com que cada músico contribua com a própria identidade artística nas obras. No palco, Juliano Juba (voz), Ademir Jr. (clarineta), Rodrigo Salgado (contrabaixo) e Caio Fonseca (bateria) acompanham o pianista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O repertório da apresentação inclui composições autorais de Gama e clássicos da música brasileira, como As rosas não falam, de Cartola, e Caçador de mim, de Milton Nascimento. Com mais de 25 anos de carreira, Gama já colaborou com artistas como Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Elba Ramalho e Dominguinhos. 

De Luís Felipe Gama. Nesta sexta-feira (27/3), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson, SEP Sul 706/906). Entrada gratuita.

Por Correio Braziliense
postado em 25/03/2026 14:32
