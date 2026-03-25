Ópera Venus and Adonis tem apresentações gratuitas no Sesc

A ópera barroca Venus and Adonis, de John Blow, chega ao Distrito Federal em circulação gratuita promovida pelo Conosco Coletivo de Criadores. As apresentações ocorrem nos teatros do Sesc Taguatinga e do Sesc Gama. A montagem traz versão totalmente encenada de uma das obras mais antigas da ópera inglesa.

A obra é o mais antigo exemplo de ópera inglesa, criada no século 16, é classificada como um masque, um formado em que a música não apenas conduz a narrativa mas surge como uma estrutura de descontinuidade e interlúdio. A história utiliza a mitologia para construir uma crítica política velada à corte do rei Charles II. O libreto, a base da ópera, é atribuído à poeta Anne Kingsmill, que destaca Vênus como figura central, antecipando discussões feministas nos palcos operísticos.

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A montagem tem direção musical de Cecília Aprigliano e André Vidal, com regência de David Castelo e direção artística do artista plástico Gê Orthof. A direção cênica é assinada pela coreógrafa Giselle Rodrigues, com figurinos de Nina Monteiro e coordenação geral de Mônica Monteiro. O espetáculo conta ainda com solistas, coro, orquestra especializada em música antiga e equipe majoritariamente formada por artistas do Distrito Federal.

Serviço

Opera Venus and Adonis

No próximo sábado (28/3) às 20h, e domingo (29/3) às 19h no Sesc Gama. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.