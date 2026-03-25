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Atriz da série "Arcanjo Renegado" passa por parto de emergência na UTI

Claudia Melo viveu horas intensas e delicadas ao dar à luz a Liam. "Só deu tempo de confiar em Deus", relatou

Claudia Melo e o filho recém-nascido, Liam - (crédito: Marcelo Mesquita)
Claudia Melo e o filho recém-nascido, Liam - (crédito: Marcelo Mesquita)

A atriz e jornalista Claudia Melo, conhecida por seu trabalho na série Arcanjo Renegado, da Globoplay, viveu horas intensas e delicadas ao dar à luz seu filho, Liam, após uma sequência de complicações durante a gestação no Rio de Janeiro.  

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Claudia, que tem 40 anos e é mãe de Edward, passou mal devido a um quadro de pré-eclâmpsia e precisou ser internada às pressas no domingo (15/3). Diante da gravidade, foi encaminhada para a UTI, onde permaneceu sob monitoramento intensivo. 

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Na segunda-feira (16/3), atriz fluminense passou por um parto de emergência. Liam nasceu prematuro, mas saudável, e passa bem, trazendo alívio para a família e para todos que acompanham sua trajetória.

Crédito: Daniel Pinheiro/Divulgação. Claudia Melo, atriz
Crédito: Daniel Pinheiro/Divulgação. Claudia Melo, atriz (foto: Daniel Pinheiro/Divulgação)

No pós-parto, Claudia ainda enfrentou um novo susto. Após a administração de uma medicação analgésica, a atriz apresentou uma reação adversa importante, com tremores intensos, sensação de calor e frio ao mesmo tempo e dificuldade para despertar, permanecendo consciente, mas sem conseguir abrir os olhos.

O quadro foi prontamente controlado pela equipe médica, que segue acompanhando sua recuperação. 

“Foi tudo muito rápido. Não deu tempo de avisar ninguém. Só deu tempo de confiar em Deus”, relatou Claudia, que recebeu alta nesta quarta-feira (25/3).

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/03/2026 18:27
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