Pokémon Champions pode durar "para sempre", diz produtor - (crédito: Observatorio do Cinema)

O novo Pokémon Champions será um jogo pensado para durar por muitos anos, com atualizações constantes e expansão do número de criaturas disponíveis. A informação foi revelada pelo produtor Masaaki Hoshino em entrevista.

Segundo ele, ainda não há um plano fechado sobre incluir todos os Pokémon no jogo. "Não tenho nenhum plano concreto específico que eu possa compartilhar", afirmou. "Mas, claro, queremos incluir o máximo de Pokémon possível no jogo. Esse é o nosso objetivo."

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Sistema vai limitar Pokémon por temporada

Apesar disso, a ideia não é liberar todas as criaturas ao mesmo tempo. O produtor explicou que o jogo deve seguir um sistema de regras rotativas, inspirado no competitivo oficial da franquia.

"Nosso plano atual é ter esses diferentes blocos", disse, em referência aos conjuntos de regras que definem quais Pokémon podem ser usados em cada temporada.

Ele detalhou que esse sistema vai mudar com o tempo. "Nosso plano agora é ter esse tipo de mudança ao longo do tempo, então o meta do jogo ou os Pokémon disponíveis em determinado momento podem ser diferentes conforme o tempo passa."

A decisão também leva em conta a acessibilidade para novos jogadores. A equipe quer evitar que o jogo se torne complexo demais com o passar dos anos e o aumento do número de criaturas disponíveis.

Hoshino reforçou que o projeto tem foco no longo prazo. "Estamos planejando manter Pokémon Champions por muito tempo no futuro, basicamente para sempre, enquanto a série Pokémon continuar existindo."

Ele ainda destacou o crescimento da franquia. "E quem sabe? No futuro distante, teremos 2 mil, 3 mil, talvez 10 mil Pokémon."

Para evitar um sistema confuso, a solução será limitar o número de opções por vez.

"Se tivéssemos todos disponíveis, acho que se tornaria uma situação muito complicada. Então a ideia que temos agora é ter apenas uma seleção limitada disponível, mas mudando ao longo do tempo."

O produtor também afirmou que o jogo vai evoluir constantemente. "É um jogo que vai continuar a evoluir", disse, destacando que novos Pokémon serão adicionados conforme forem lançados.

Com lançamento marcado para 8 de abril no Switch, Pokémon Champions deve ser apenas o começo de uma plataforma competitiva em constante atualização.