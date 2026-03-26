Barbara Reis fala sobre maternidade após diagnóstico de doença crônica

Barbara Reis fala sobre planos de maternidade após diagnóstico de doença crônica - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Barbara Reis, que está no ar na novela Três Graças, em que interpreta Lena, uma mulher que vive a frustração de não conseguir engravidar e acaba decidindo comprar uma criança, abriu o coração sobre a maternidade na vida real.

Em entrevista à revista Quem, a atriz, que é casada com o ator Raphael Najan, afirmou que possui, de fato, os planos de se tornar mãe de primeira viagem, mas que não há uma previsão certa.

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"Vejo a maternidade como um projeto de vida importante, mas precisa acontecer em um tempo certo para mim. A pressão existe, mas eu me respeito muito. Pensando nisso, congelei óvulos. Para ser mãe, acho que preciso estar preparada emocionalmente, com uma estrutura de vida que me permita viver essa experiência e consiga estar presente", disse Barbara Reis. A atriz, que foi diagnosticada com lipedema no ano passado, adotou novos hábitos alimentares, e realiza tratamento contínuo.

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"Evito alimentos industrializados, glúten, farinha branca. Estou tratando há quase um ano e perdi 10 quilos", afirmou ela. "Eles chamam de tratamento conservador, com uma alimentação anti-inflamatória. () Consequentemente, quando você tira tudo isso, você tem um déficit calórico, emagrece e melhora todo o teu aspecto metabólico e a aparência do seu lipedema", detalhou Barbara Reis.

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