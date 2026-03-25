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Wagner Moura e cotado para viver vilão do novo filme de James Bond

Ator brasileiro aparece entre favoritos ao lado de nomes europeus

Wagner Moura é cotado para viver vilão do novo filme de James Bond - (crédito: Observatorio do Cinema)
Wagner Moura é cotado para viver vilão do novo filme de James Bond - (crédito: Observatorio do Cinema)

O ator Wagner Moura está entre os nomes considerados para interpretar o vilão do próximo filme da franquia 007. A informação foi divulgada pelo site Radar Online, que aponta o brasileiro como um dos favoritos para o papel.

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Segundo a publicação, Moura divide a lista com o francês Jean Dujardin e o alemão Christian Friedel, ambos com carreiras consolidadas no cinema internacional. De acordo com uma fonte ligada ao desenvolvimento do filme, o estúdio busca um intérprete que combine presença marcante com certa imprevisibilidade.

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"O vilão de Bond precisa parecer perigoso, mas também fresco. Os estúdios às vezes procuram grandes vencedores do Oscar, mas os vilões mais eficazes costumam ser atores que o público reconhece, mas não conhece completamente." enfatizou a fonte.

Sobre Wagner Moura, o mesmo contato destacou características que poderiam favorecer sua escolha. "O que faz Wagner Moura se destacar é que ele consegue dominar uma cena sem elevar a voz. Ele tem uma calorosidade e charme naturais que atraem o espectador, mas, ao mesmo tempo, sempre há uma tensão por baixo disso que sugere que o personagem pode se tornar perigoso a qualquer momento".

A fonte também comentou os outros nomes cotados. Sobre Jean Dujardin, afirmou: "Ele se tornou o tipo de ator que traz camadas a cada papel que interpreta. Há uma confiança nele que transparece como sofisticada e carismática, mas que pode se transformar rapidamente em algo mais frio e calculista quando a história exige".

Já sobre Christian Friedel, destacou sua versatilidade em papéis recentes.  "Ele demonstrou que consegue habitar personagens que são silenciosamente assustadores, mas também tem a habilidade de trazer uma energia estranha, quase brincalhona, para uma cena quando isso combina com o papel. Daniel Craig, o último intérprete de James Bond"

Tudo sobre 007

Detalhes sobre enredo e elenco do novo filme de James Bond não foram revelados. Denis Villeneuve (franquia Duna) vai assumir a direção. Steven Knight (Peaky Blinders) está a cargo do roteiro. Amy Pascal e David Heyman produzem.

O novo filme de James Bond não tem previsão de estreia. A franquia James Bond, também conhecida como 007, é uma das séries de filmes mais longevas e icônicas da história do cinema. Baseada nos livros de Ian Fleming, o primeiro filme foi exibido em 1962, "Dr. No", estrelado por Sean Connery.

Até 2025, a franquia conta com 25 filmes oficiais produzidos pela Eon Productions. A série gira em torno de James Bond, agente secreto britânico do MI6, com o codinome 007, enquanto ele enfrenta vilões globais, organizações criminosas e terroristas e utiliza gadgets tecnológicos, carros de luxo e charme para salvar o mundo.

Até o momento, 6 atores deram vida ao James Bond. Daniel Craig é o último deles e encerrou seu ciclo com o filme de 2021. Ainda não se sabe quem interpretará o novo Bond. Os filmes da franquia estão disponíveis no Prime Video, já que a Amazon comprou a MGM em 2021, detentora dos direitos da série.

O post Wagner Moura é cotado para viver vilão do novo filme de James Bond apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

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Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 25/03/2026 17:00
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