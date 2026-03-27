Globo bate o martelo e define casal protagonista de Por Você

A Globo definiu o casal protagonista de Por Você, próxima novela das sete que estreia no lugar de Coração Acelerado, após diversas especulações.

Segundo informações do jornal O Globo, Sheron Menezzes e Thiago Lacerda integrarão o elenco da trama criada e escrita pela dupla de estreantes Dino Cantelli e Juliana Peres, sob direção de André Câmra.

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Na narrrativa, a atriz viverá a protagonista, Bela (apelido de Isabela), obstetra conceituada de um hospital do Rio de Janiro. O ator será Gabriel, advogado da instituição, marido da médica Vanessa (Alinne Moraes) e pai de Leandra (Giovanna Grigio cotada). A jovem também trabalhará no local.

Bela e Gabriel foram noivos anos atrás e mantiveram a amizade. A proximidade dos dois deixa Vanessa insegura. A vilã se incomoda ainda com a popularidade da rival no ambiente profissional. As duas, inclusive, terão embates relacionados à rotina no hospital, do qual Vanessa é herdeira.

No início de Por Você, Bela assumirá os quatro filhos de uma amiga após a morte dela. A personagem, que nunca teve o desejo de ser mãe, enfrentará muito desafios da maternidade precoce.

O texto Globo bate o martelo e define atores que viverão casal protagonista de Por Você foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.