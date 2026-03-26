Leandro Hassum comenta escolha de Boninho para comandar reality na Record

Leandro Hassum comenta escolha de Boninho para liderar novo reality Casa do Patrão - (crédito: Observatorio da TV)





O humorista Leandro Hassum está prestes a assumir o comando do Casa do Patrão, novo reality show da Record em parceria com o Disney+, previsto para estrear em abril. Reconhecido principalmente por sua trajetória na comédia, o artista explicou por que foi escolhido pelo diretor J. B. de Oliveira, o Boninho, para liderar o projeto: Ele conseguiu me ver como apresentador, afirmou.

Durante participação no quadro A Hora da Venenosa, no Balanço Geral desta quarta-feira (25/3), Hassum comentou sobre suas expectativas para essa nova fase da carreira. Antes de sua confirmação, outros nomes chegaram a ser cogitados para o posto. "Eu estou muito feliz com isso. Sabe por quê? O Boninho foi um dos primeiros que me enxergaram como apresentador. Eu, que venho da comédia e do cinema, gosto de trabalhar com identificação. Acho que é isso que vai fazer o público se reconhecer na tela. E ninguém entende mais disso do que ele", avaliou.

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Segundo Leandro Hassum, o formato é uma obra aberta, em que as percepções sobre os participantes mudam constantemente. "Em uma semana você torce por alguém; na outra, já não gosta. Esse modelo vai ser uma prova de fogo. Como você se comporta como patrão? E quando não está no bem-bom? É na dificuldade que conhecemos o caráter das pessoas. Eu vou dar o meu melhor, como sempre faço, agradando ou não", prometeu.

Estrutura do reality

Em comunicado à imprensa, o Disney+ detalhou como será o confinamento, dividido em três casas: Casa do Patrão, Casa do Trampo e Casa da Convivência.

Casa do Patrão: espaço mais completo e desejado, ocupado semanalmente pelo participante que assumir o posto de líder. Ali serão definidas estratégias e decisões que impactarão diretamente os demais.

Casa do Trampo: destinada aos competidores responsáveis pelas tarefas diárias, sob regras rígidas e pressão constante, exigindo disciplina e resiliência.

Casa da Convivência: ambiente neutro e de circulação obrigatória, palco de interações, alianças, votações e momentos decisivos.

A cada ciclo, o Patrão terá de tomar decisões que afetam diretamente os moradores das outras casas. Embora o cargo seja temporário, suas escolhas podem gerar consequências duradouras.

Em dezembro passado, Boninho visitou a sede de A Fazenda 17 para divulgar o novo reality e explicou a dinâmica: "O patrão vai ficar na melhor casa; o pessoal do trampo em outra, onde terão de cozinhar e fazer as tarefas. Se quiserem usar a piscina ou a academia, terão de pedir autorização ao patrão".

O programa será exibido diariamente na Record, enquanto no Disney+ haverá câmeras ligadas 24 horas por dia. Sobre o prêmio, Boninho revelou: "Cada participante entra com uma quantia em dinheiro e vai perdendo. É grana de verdade, não moeda fictícia. A punição será em dinheiro, mas esse valor também pode aumentar ou diminuir".