Enrique Diaz critica Globo em postagem e gera desconforto nos bastidores de Três Graças - (crédito: Observatorio da TV)





O ator Enrique Diaz provocou um mal-estar nos bastidores da novela Três Graças, exibida atualmente no horário nobre da Globo. Na última segunda-feira (23/3), ele publicou em seus stories do Instagram uma crítica à emissora.

Na postagem, Diaz relacionava a Globo ao escândalo de Daniel Vorcaro e sugeria que a empresa apoiaria políticos de direita e extrema-direita com vistas às eleições de 2026. A imagem trazia nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Cláudio Castro (PL), Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhados da frase: Agora, sim!.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo apuração, o conteúdo foi apagado antes de completar 24 horas no ar, após o ator ser alertado por um colega de que a publicação poderia ser interpretada como crítica à emissora onde trabalha. Mesmo assim, nos dias seguintes, Diaz manteve postagens de cunho político, como a decisão do TSE que cassou os direitos políticos de Cláudio Castro.

No folhetim, Enrique Diaz interpreta o pastor Alberico, papel pelo qual tem recebido elogios. Ainda assim, sua atitude gerou desconforto na equipe, que considerou a polêmica desnecessária em um ambiente de bastidores até então harmonioso.

Com longa trajetória na Globo, Diaz já viveu personagens marcantes, como o vilão Gerson em Volta por Cima (2024). Nos últimos anos, também integrou produções como Reencarne (2025), No Rancho Fundo (2024), Mar do Sertão (2022), Renascer (2024) e Pantanal (2022).