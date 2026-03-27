Marcos Oliveira, o Beiçola, pede perdão após polêmica no Retiro dos Artistas

Marcos Oliveira, famoso por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família, usou as redes sociais nesta última quinta-feira (26), e se manifestou após a repercussão negativa causada pela sua entrevista à revista Veja, em que rasgou críticas contra os colegas de profissão com quem convive no Retiro dos Artistas.

Eu quero dizer que eu dei uma entrevista geral, bonita, que foi para a Veja, foi em janeiro, e eu estava num momento de muita angústia, passando mal, então eu quero que as pessoas considerem isso porque eles pincelaram [momentos] dessa entrevista e fizeram esse pandemônio para sobreviverem, iniciou o ator veterano, no vídeo publicado em sua conta do Instagram.

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"Preciso trabalhar"

Pedir desculpa, que essa não é a minha intenção de ofender ninguém, cada um tem um processo, o meu processo, eu tô ainda de colostomia, que dói para dedéu, preciso trabalhar, preciso operar, enfim, eu não quero confusão com ninguém", disparou Marcos Oliveira.

"Tem pessoas, tem vidas humanas aqui no Retiro. Tá bom, querido? Quem quiser, vai aparecer a matéria geral que foi feita pela revista Veja em janeiro. Obrigado, espero que vocês me perdoem por tudo mais uma vez e vamos em frente que eu tenho que trabalhar, concluiu ele.

Em nota pública, o Retiro dos Artistas se pronunciou em torno do assunto, e destacou que "entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes. Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade. Precisar, aceitar e querer estar nessa condição são coisas diferentes, e isso também exige compreensão".

O texto Marcos Oliveira pede perdão após polêmica envolvendo o Retiro dos Artistas: Preciso trabalhar foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.