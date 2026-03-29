Oi Oi Oi! A aclamada 'Avenida Brasil' está de volta às tardes da Globo, em reprise

A espera dos fãs está prestes a terminar. Nesta segunda-feira (30/3), a TV Globo resgata um de seus maiores fenômenos das últimas décadas. Avenida Brasil, a novela que parou o país entre 2012 e 2013, ganha nova exibição no Vale a pena ver de novo, ocupando o horário após os desfechos de Rainha da Sucata. A reestreia chega em um momento estratégico, servindo como aquecimento para uma novidade que promete movimentar a dramaturgia nacional: uma continuação inédita da história está prevista para 2027.

Quatorze anos após sua exibição original, a obra de João Emanuel Carneiro mantém seu posto de uma das novelas mais impactantes da história da emissora. O sucesso foi tamanho que a novela se tornou a mais exportada da TV Globo, licenciada para mais de 140 países e dublada em 19 idiomas, além de ter inspirado em 2023 a adaptação turca Leyla — Sombras do passado.

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Nina X Carminha

Escrita em um ritmo acelerado e com reviravoltas que viraram referência na cultura pop, a trama acompanha a saga de Rita (Mel Maia / Débora Falabella), uma menina que tem a infância destruída pela madrasta ambiciosa Carminha (Adriana Esteves). Abandonada em um lixão, ela retorna anos depois disposta a se vingar, infiltrada na casa da vilã sob o nome de Nina.

A força dos personagens — da vilã Carminha, considerada uma das maiores da teledramaturgia, ao honesto Tufão (Murilo Benício), passando pela palhaçada do subúrbio do Divino — transformou a trama em um fenômeno de audiência e crítica.

A volta ao ar pela faixa das tardes promete reapresentar aos telespectadores os momentos que se eternizaram no imaginário coletivo. Frases como "É tudo culpa da Rita!", "Toca pro inferno, motorista!" e "A partir de agora, você vai me chamar de senhora!" continuam vivas em memes e nas redes sociais, prova do alcance cultural que a narrativa alcançou.

Com direção de núcleo de Ricardo Waddington e direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim, a reprise chega para fisgar tanto o público que acompanhou a exibição original quanto uma nova geração de espectadores, que poderá conhecer (ou revisitar) os conflitos de Nina com Carminha, o amante dela, Max (Marcelo Novaes), e o filho, Jorginho (Cauã Reymond) — seu grande amor. Além das tramas paralelas no fictício bairro do Divino, onde personagens como Leleco (Marcos Caruso), Muricy (Eliane Giardini), Monalisa (Heloísa Perissé), Silas (Aílton Graça), Adauto (Juliano Cazarré) e Suellen (Isis Valverde) dividiam cenas em meio ao futebol de várzea e ao comércio local.

Avenida Brasil 2

A reestreia, no entanto, também carrega um papel estratégico nos bastidores. Informações confirmadas pela emissora apontam que 2027 reserva um dos projetos mais aguardados da dramaturgia: Avenida Brasil 2, continuação inédita da obra original. A expectativa é de que o novo capítulo traga de volta alguns dos personagens centrais, explorando o que aconteceu anos depois dos eventos finais da trama.

Embora detalhes sobre o enredo e o elenco ainda estejam sob sigilo, a movimentação gera expectativa no mercado e entre os fãs. A escolha de reexibir a primeira versão às vésperas da produção da sequência é um movimento clássico da televisão: reaquecer o público para um lançamento de grande porte, aproveitando a força de um título que ainda rende frutos em memes, merchandising e recordações nostálgicas.