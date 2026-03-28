Viúva de Gerson Brenner faz desabafo após morte do ator

A enfermeira Marta Mndonça, viúva de Gerson Brenner, publicou na manhã deste sábado, 28, um desabafo nas redes sociais em homenagem ao ator, que morreu na segunda-feira, 23, aos 66 anos. Na mensagem, ela relembrou a relação do casal e destacou a trajetória que construíram juntos.

"Meu lindo, descanse. Viver com você foi te amar independente de tudo e de todos. Enfrentamos muitos obstáculos, mas vencemos a todos. Nosso amor foi além de tudo isso... vai ficar para sempre no meu coração", escreveu.

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Marta também afirmou que acredita na continuidade da história dos dois. "Vou te amar para sempre. Amor esse que bastava e só nós entendemos. Obrigada por ter feito parte da minha vida", publicou.

Relação começou após reabilitação

Marta conheceu Gerson Brenner após o assalto que marcou a vida do ator, em 1998, quando ele foi baleado durante uma tentativa de roubo e teve a mobilidade comprometida. Na época, ela integrava a equipe responsável por sua reabilitação.

Com o tempo, decidiu encerrar o acompanhamento profissional ao perceber o vínculo pessoal que se formava. Posteriormente, deixou a carreira para se dedicar ao companheiro. Os dois se casaram em 2014.

Trajetória e família

O ator ganhou destaque na televisão nos anos 1990, com participações em novelas como Rainha da Sucata, Corpo Dourado, Deus nos Acuda e Perigosas Peruas. No auge da carreira, foi afastado da vida pública após o episódio de violência que interrompeu sua trajetória artística.

Gerson Brenner deixa a esposa e duas filhas, Vica Brenner e Anna Luisa Haas Oliveira. A filha mais velha está grávida do primeiro neto do ator.