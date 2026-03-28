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Morre influenciadora "Vó da pomba", aos 96 anos

Influenciadora digital Amália Theresa da Silva, que enfrentava Alzheimer, conquistou mais de 1 milhão de seguidores com vídeos bem-humorados

Amália Theresa, a
Amália Theresa, a "Vó da Pomba", encantou fãs com leveza e humor - (crédito: Reprodução / Instagram )

Aos 96 anos, Amália Theresa da Silva, conhecida como “Vó da Pomba”, morreu neste sábado (28/3) em Campinas. A influenciadora digital convivia com Alzheimer há mais de dez anos, enfrentando a doença com leveza que conquistou milhares de pessoas.

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O perfil oficial de Amália, que somava cerca de 1,1 milhão de seguidores apelidados de “netinhos”, anunciou a notícia da morte. “A dor que sentimos hoje é profunda demais para caber em palavras, mas serão eternos o amor, a gratidão e a saudade”, comunicou a família. O velório acontece na capela do Cemitério Flamboyant, com visitação aberta até as 15h. Após esse horário, a despedida seguirá apenas com familiares e amigos próximos.

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Amália tornou-se famosa com vídeos bem-humorados gravados ao lado do neto, mostrando de forma afetuosa como lidava com o Alzheimer no dia a dia. Segundo o neto, o conteúdo ajudava não apenas a entreter, mas também a transformar os desafios da doença em memórias repletas de carinho.

O nome “Vó da Pomba” surgiu de uma página de humor criada pelo neto antes mesmo da fama da avó. Com o tempo, os vídeos viralizaram: um deles ultrapassou 20 milhões de visualizações, encantando o público pela autenticidade e espontaneidade da idosa.

 
 
 
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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/03/2026 17:54
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