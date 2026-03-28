BBB26: Ana Paula sente dores, recusa dinâmica e tem castigo suspenso

Durante o cumprimento do castigo do Monstro no BBB 26, Ana Paula Renault decidiu não participar da ação patrocinada Closet do Líder, atividade tradicional em que os líderes experimentam roupas no quarto reservado. A dinâmica acabou sendo interrompida temporariamente após a participante relatar dores intensas na coluna.

Depois de passar a madrugada inteira acordada, em pé e pressionando um botão como exigia o castigo, Ana Paula afirmou que não tinha condições físicas de seguir com a agenda. Milena, que dividia o castigo com ela, também criticou as regras da dinâmica, destacando a proibição de comer e beber enquanto permanecessem de pé.

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“Operei a coluna, estou morrendo de dor. Vou chorar”, disse a confinada. Diante da situação, a produção informou que acionaria atendimento médico. A sister, no entanto, reagiu dizendo que a ajuda não resolveria naquele momento, pois a região já estaria inflamada.

“Eu não vou experimentar roupa suja assim. Eu já adoro fazer graça, tirar foto. Suja assim? Com dor? Podiam contar para as pessoas que estou no Monstro e a gente não dormiu”, afirmou Ana Paula. Pouco depois, o Big Boss anunciou a suspensão temporária do castigo.

O episódio não foi isolado. Em outro momento recente do programa, Ana Paula já havia enfrentado limitações físicas ao não conseguir concluir o desafio do Barrado no Baile, que exigia que ela permanecesse por longos períodos inclinada no chão pintando um caderno gigante.