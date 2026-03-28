Ivana está de volta: Letícia Isnard é cotada para 'Avenida Brasil 2' - (crédito: Reprodução / Globo)

A atriz Letícia Isnard, que conquistou o público como a atrapalhada Ivana em Avenida Brasil (2012), está cotada para reprisar o papel na continuação da novela de João Emanuel Carneiro, prevista para ocupar o horário nobre da Globo em 2027.

O retorno da personagem é um desejo do diretor Ricardo Waddington, responsável pela nova produção. Na trama, Ivana demonstrará desconfiança diante da volta de Carminha (Adriana Esteves) ao bairro fictício do Divino e também da reaproximação da vilã com Ágatha, sua filha mais nova.

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Caso as negociações avancem e o contrato seja assinado, será a volta de Isnard às novelas da Globo após três anos, já que sua última participação foi em Amor Perfeito (2023), exibida na faixa das seis.

Para aquecer o público, a Globo reprisará Avenida Brasil ainda este mês. A novela original contou com 179 capítulos e é considerada o último grande fenômeno da emissora, alcançando índices próximos de 60 pontos de audiência.

Salvo alterações na grade, Avenida Brasil 2 estreia em 25 de janeiro de 2027, sob direção de Waddington, contratado especialmente para comandar a nova empreitada de Carneiro.

Entre os nomes confirmados estão Adriana Esteves, Murilo Benício e Juliano Cazarré. Cauã Reymond também foi convidado para reviver Jorginho, filho de Tufão.

Alguns personagens, no entanto, não retornarão. É o caso de Suellen, vivida por Isis Valverde, que já declarou em participação no Altas Horas que não fará parte da continuação.

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