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Músico Carlinhos Brown é tema de nova série documental da HBO

Produção original retrata a vida e a obra de um dos artistas mais influentes da música brasileira

Carlinhos Brown ganha nova série documental - (crédito: Divulgação)
Carlinhos Brown ganha nova série documental - (crédito: Divulgação)

Carlinhos Brown em Meia Lua Inteira estreia no dia 14 de abril na HBO. Composta por quatro episódios de 60 minutos, a série se aprofunda na vida e na obra do músico, cuja carreira ajudou a tornar a cultura da Bahia um fenômeno global e a transformar a comunidade onde cresceu. A produção terá um novo episódio lançado toda terça-feira, às 21h, no canal e streaming. 

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A série investe nas origens do músico, educador e empreendedor social no Candeal, em Salvador, e sua conexão com a ancestralidade afro-brasileira. Ao longo dos episódios, o documentário reúne depoimentos de grandes nomes da música e cultura brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, entre outros.

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Conduzida pelo próprio artista, a produção combina materiais de arquivo, bastidores e cenas exclusivas captadas para o projeto, incluindo um encontro musical inédito do cantor com todos os seus oito filhos. Carlinhos Brown possui outros dois documentários, O Milagre do Candeal (2004), que foca especificamente na comunidade do Candeal, lugar onde o cantor nasceu, e Chame Gente — A História do Trio Elétrico (2005), que engloba diversos artistas de axé, incluindo o próprio Carlinhos Brown no contexto da criação do trio elétrico.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/03/2026 16:38
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