Estratégia da Globo envolve Avenida Brasil para reverter crise de A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor, atual novela das seis em cartaz na Globo, se tornou alvo de uma enxurrada de elogios dos internautas e da crítica especializada. Todavia, a audiência em baixa para os padrões acenderam um sinal de alerta na emissora.
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Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, apesar de ser bem avaliada no setor interno da emissora, a expectativa é que haja uma aproximação do público com a narrativa de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com a nova reprise de Avenida Brasil (2012), que se inicia nesta segunda-feira (30), no Vale a Pena Ver de Novo.
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Nos bastidores, a emissora carioca culpa o fracasso de Rainha da Sucata (1990), que vem sendo reprisada desde novembro de 2025, pelo início fraco de A Nobreza do Amor. Deste modo, há uma alternativa a ser acionada.
A Globo pretende discutir ajustes em A Nobreza do Amor apenas em meados de maio, após os resultados da pesquisa qualitativa que será realizada. Caso a audiência aquém do esperado persista, a emissora deverá fazer apontamentos mais firmes à direção liderada por Gustavo Fernandez.
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