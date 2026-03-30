Estratégia da Globo envolve Avenida Brasil para reverter crise de A Nobreza do Amor

A emissora carioca culpa o fracasso de Rainha da Sucata (1990), que vem sendo reprisada desde novembro de 2025, pelo início fraco de A Nobreza do Amor - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Nobreza do Amor, atual novela das seis em cartaz na Globo, se tornou alvo de uma enxurrada de elogios dos internautas e da crítica especializada. Todavia, a audiência em baixa para os padrões acenderam um sinal de alerta na emissora.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, apesar de ser bem avaliada no setor interno da emissora, a expectativa é que haja uma aproximação do público com a narrativa de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com a nova reprise de Avenida Brasil (2012), que se inicia nesta segunda-feira (30), no Vale a Pena Ver de Novo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos bastidores, a emissora carioca culpa o fracasso de Rainha da Sucata (1990), que vem sendo reprisada desde novembro de 2025, pelo início fraco de A Nobreza do Amor. Deste modo, há uma alternativa a ser acionada.

Leia também: Thiago Piacentini fala sobre desafio e honra de interpretar um apóstolo

A Globo pretende discutir ajustes em A Nobreza do Amor apenas em meados de maio, após os resultados da pesquisa qualitativa que será realizada. Caso a audiência aquém do esperado persista, a emissora deverá fazer apontamentos mais firmes à direção liderada por Gustavo Fernandez.