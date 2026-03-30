"Casos de Henry Hole": Joel Kinnaman comenta personagem

Os episódios de Os Casos de Harry Hole já estão disponíveis na Netflix - (crédito: Observatorio do Cinema)

Os Casos de Harry Hole, novo drama policial norueguês da Netflix, chama atenção pela presença de Joel Kinnaman no elenco. Conhecido por trabalhos em produções americanas, o ator sueco-americano retorna a um papel ligado às suas origens.

Na trama, Kinnaman interpreta Tom Waaler, um policial corrupto que atua como principal antagonista do detetive Harry Hole. O personagem é colega do protagonista e peça central nos conflitos da história.

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Em entrevista ao Radio Times, o ator descreveu o personagem com ironia:

Ele é caloroso, gentil, e é um bom amigo. Ele é um bom amigo, leva seu trabalho muito a sério, e se importa muito com a sociedade. E mesmo que ele não tenha empatia e corte um pênis de vez em quando, ele é um cara bom. Ele é um cara realmente bom.

Natureza do personagem

Kinnaman também comentou a dinâmica com Harry Hole e o trabalho ao lado de Tobias Santelmann.

Muito divertido. É muito divertido interpretar esse tipo de personagem que é tão conflituoso.

Sobre a personalidade de Waaler, o ator detalhou as contradições do papel.

Ele é sexualmente conflituoso. Ele é moralmente sem qualquer tipo de bússola. A única bússola real dele é seu impulso sexual e sua ambição e necessidade de poder. Mas, ao mesmo tempo, também há algo ali por baixo que é uma criança ferida, que só quer ser amada e aceita. Então são todas essas coisas trabalhando juntas. E ele não tem clareza do que está acontecendo. Tom não tem clareza.

Por fim, Kinnaman esclareceu a verdadeira natureza do personagem:

Eu meio que o defino como um narcisista maligno, que, na escala da psicopatia, é o estágio logo antes de um narcisista sociopata. É alguém que não tem muita empatia, e pode agir completamente sem empatia, mas tem a capacidade de às vezes senti-la. Achei isso muito interessante, concluiu.

Os nove episódios de Os Casos de Harry Hole já estão disponíveis na Netflix.

O post Casos de Henry Hole: Joel Kinnaman comenta seu personagem: narcisista maligno apareceu primeiro em Observatório do Cinema.