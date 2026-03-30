Eliana segue líder, mas programa perde quase 20% da audiência do BBB26

Eliana manteve a liderança do Ibope na tarde de domingo (29). A apresentadora, inclusive, ampliou a vantagem sobre o Domingo Legal, que na semana passada havia encostado, com diferença de apenas quatro décimos. Ainda assim, o Em Família não conseguiu reter o público herdado do BBB 26 especialmente após a eliminação de Alberto Cowboy, um dos participantes que mais movimentaram o jogo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo dados do informados pelo Notícias da TV, o programa registrou 10,1 pontos e perdeu 19,2% da audiência recebida da primeira edição do BBB 26, que havia marcado 12,5 pontos. A queda foi mais acentuada nos primeiros minutos: a atração chegou a receber na casa dos 13 pontos, mas rapidamente recuou e se estabilizou na faixa dos 9.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Eliana enfrentou boa parte do Passa ou Repassa, que anotou 5,8 pontos na Grande São Paulo. O Domingo Legal fechou com média de 5,4 pontos entre 11h18 e 18h29. Já o Melhores do Ano, a festa da firma em que a Globo premia suas próprias produções não alterou significativamente os números do Domingão com Huck, que terminou com 12,9 pontos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Nova versão do Viva a Noite é alvo de críticas de ex-diretor de Gugu
- Diversão e Arte Veja os casais famosos que estão casados há mais de 30 anos
- Diversão e Arte Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli celebram dois anos de namoro
- Diversão e Arte Cypher Atlântica: documentário une rappers do Brasil e de Moçambique