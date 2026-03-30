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Eliana segue líder, mas programa perde quase 20% da audiência do BBB26

Ainda sim o Em Família ampliou a vantagem sobre o Domingo Legal

Eliana segue líder, mas Em Família perde quase 20% da audiência do BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)
Eliana segue líder, mas Em Família perde quase 20% da audiência do BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)

Eliana manteve a liderança do Ibope na tarde de domingo (29). A apresentadora, inclusive, ampliou a vantagem sobre o Domingo Legal, que na semana passada havia encostado, com diferença de apenas quatro décimos. Ainda assim, o Em Família não conseguiu reter o público herdado do BBB 26 especialmente após a eliminação de Alberto Cowboy, um dos participantes que mais movimentaram o jogo.

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Segundo dados do informados pelo Notícias da TV, o programa registrou 10,1 pontos e perdeu 19,2% da audiência recebida da primeira edição do BBB 26, que havia marcado 12,5 pontos. A queda foi mais acentuada nos primeiros minutos: a atração chegou a receber na casa dos 13 pontos, mas rapidamente recuou e se estabilizou na faixa dos 9.

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Eliana enfrentou boa parte do Passa ou Repassa, que anotou 5,8 pontos na Grande São Paulo. O Domingo Legal fechou com média de 5,4 pontos entre 11h18 e 18h29. Já o Melhores do Ano, a festa da firma em que a Globo premia suas próprias produções não alterou significativamente os números do Domingão com Huck, que terminou com 12,9 pontos.

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 30/03/2026 22:40
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