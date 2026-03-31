Globo reforça sigilo enquanto autores definem final de "Três Graças"

Globo organiza uma força-tarefa para impulsionar a audiência nos capítulos finais - (crédito: Observatorio da TV)





Três Graças entrou oficialmente em sua reta final na Globo. Nesta segunda-feira (30/3), os autores da novela das nove se reuniram nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para definir os rumos dos capítulos decisivos.

Aguinaldo Silva, Virgilio Silva e Zé Dassilva têm até o dia 10 de abril para concluir e entregar o último bloco de episódios, que vai determinar o destino de personagens como Gerluce (Sophie Charlotte) e Ferette (Murilo Benício).

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Nos bastidores, a emissora prepara um esquema especial para impedir que cenas cruciais vazem na internet algo que já aconteceu em Vale Tudo (2025), quando a inesperada ressurreição de Odete Roitman (Debora Bloch) surpreendeu os telespectadores.

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Paralelamente, a Globo organiza uma força-tarefa para impulsionar a audiência nos capítulos finais. Artistas da trama vão marcar presença em programas de entretenimento da casa, e ações especiais estão sendo planejadas em diferentes cidades.

Gabriela Loran, intérprete de Viviane, participará do É de Casa em abril; ela e Mell Muzzillo já estiveram no Domingão com Huck neste mês.

Atualmente, Três Graças registra média geral de 22 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 199 mil pessoas). Nas últimas semanas, a novela tem alcançado entre 24 e 25 pontos. A expectativa da Globo é que, com a reta final do BBB 26 e da novela, o horário nobre volte a atingir a marca dos 30 pontos, como ocorreu com Vale Tudo no ano passado.

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