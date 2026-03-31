Andressa Urach cria instituto para apoiar profissionais do sexo

“Eu vivi isso. Sei como essas mulheres são tratadas, sei o que elas enfrentam e sei o quanto são invisíveis no dia a dia. Esse instituto nasce exatamente desse lugar”, afirmou Andressa Urach ao anunciar a criação de uma iniciativa voltada ao acolhimento de profissionais do sexo.

A proposta, cujo título carrega o nome da criadora de conteúdo, surge como uma resposta direta à realidade que ela conheceu de perto e que, segundo Andressa, ainda permanece à margem do debate público. Ao estruturar o projeto, ela conecta sua própria história à tentativa de oferecer suporte concreto a mulheres que enfrentam exclusão, violência e falta de acesso a direitos básicos.

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Mesmo não sendo considerado crime no Brasil, o trabalho sexual, na prática, ainda é atravessado por lacunas de assistência e políticas públicas. É nesse contexto que o Instituto Andressa Urach pretende atuar, criando uma rede contínua de apoio com serviços como acompanhamento psicológico, orientação e acesso à informação.

“Falta informação, falta orientação, falta proteção. Muitas vivem sem acesso ao mínimo, enfrentando violência, julgamento e abandono”, explicou. Conforme Andressa, a iniciativa não tem como objetivo incentivar a atividade, mas ampliar o olhar sobre dignidade e direitos. “Não é sobre incentivar, é sobre cuidar. É sobre olhar para essas mulheres como seres humanos que precisam de apoio e respeito.”

Ao expor o projeto, Andressa também busca tensionar o silêncio social em torno do tema, apontando que a invisibilidade contribui para a manutenção da vulnerabilidade. “As pessoas preferem fingir que não existe, mas existe. E quando você ignora, você também contribui para que elas continuem sem apoio”, relatou.

Mais do que um novo projeto, o instituto representa uma mudança de direção na forma como a influenciadora decide usar sua própria trajetória, convertendo vivências pessoais em uma ação de impacto coletivo. “Eu poderia simplesmente seguir a minha vida, mas escolhi transformar o que vivi em algo que possa ajudar outras pessoas”, disse.

“O Instituto Andressa Urach é sobre dar voz a quem foi silenciada por muito tempo e mostrar que essas mulheres também merecem dignidade, respeito e oportunidade. E isso é só o começo”, concluiu.