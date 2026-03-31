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Estudos Contemporâneos

Mariana Destro faz palestra sobre corpo, imagem e erotismo na deCurators

Artista propõe reflexão sobre sexualidade, imagem e as formas de falar sobre o corpo em encontro com o público no sábado (4/4)

Mariana Destro apresenta
Mariana Destro apresenta "Falar de sexo: corpo, imagem e erotismo" - (crédito: Divulgação)

Mariana Destro apresenta Falar de sexo: corpo, imagem e erotismo no sábado (4/4), às 19h30, no espaço de arte deCurators. Com base em sua pesquisa recente, a artista investiga o impulso contemporâneo de falar sobre sexo e as condições que tornam essa fala possível. 

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A artista explica que, ao voltar à etimologia da palavra pornografia, que é definida como “descrição das vidas e dos modos das prostitutas”, é possível abrir uma reflexão sobre “o lugar de enunciação a partir do qual o sexo pode ser dito hoje, como parte de uma rede de saberes, imagens e dispositivos que produzem e governam os prazeres”.

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Nascida em Brasília, Mariana Destro é doutoranda e mestra em Estudos Contemporâneos das Artes pela Universidade Federal Fluminense e bacharela em Artes Visuais pela Universidade de Brasília. Sua prática é focada na curadoria e produção de imagens por meio de vídeo, escrita, performance, fotografia e instalação em espaços físicos e online.


Serviço

Falar de sexo: corpo, imagem e erotismo

No deCurators (SCLN 412), no sábado (4/4), às 19h30.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 31/03/2026 15:13
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