Globo conversa com Débora Falabella para participação em novela famosa

Débora Falabella está em tratativas com a Globo para voltar a interpretar Nina na continuação de Avenida Brasil. A novela de 2012, que retornou nesta segunda-feira (30/3) no Vale a Pena Ver de Novo, serve como aquecimento para a sequência que terá novamente roteiro de João Emanuel Carneiro. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, a atriz já aceitou participar da nova trama, mas ainda negocia ajustes de agenda e tempo de permanência.
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Diferente da versão original, Nina não será a protagonista, mas terá papel importante no início da nova história. O centro da narrativa será Carminha (Adriana Esteves), que retorna mais madura e estratégica. A Globo trabalha para reunir o maior número possível de nomes do elenco clássico: Murilo Benício e Adriana Esteves já confirmaram presença como Tufão e Carminha; Eliane Giardini também volta como Muricy. Cauã Reymond está sendo sondado para reprisar Jorginho, enquanto Isis Valverde já descartou reviver Suelen.
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A previsão é que a nova novela estreie em janeiro de 2027, sob direção de Ricardo Waddington. O enredo parte da volta de Carminha, que deixa o lixão após a morte de Lucinda (Vera Holtz). Ao assumir a liderança das crianças, percebe que nunca pertenceu àquele lugar e decide retomar a vida perdida ao lado de Tufão. A grande questão será: Carminha realmente mudou ou apenas quer manipular a família mais uma vez?
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