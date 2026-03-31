A emissora busca um novo formato de game show - (crédito: Observatorio da TV)





Mesmo liderando a faixa, o programa Em Família com Eliana enfrenta oscilações de audiência e passará por mudanças nas próximas semanas na Globo. O reality musical Minha Família É Um Show, uma das principais apostas da atração, terá sua duração reduzida.

No quadro, famílias competem em apresentações musicais para conquistar um carro como prêmio. Porém, segundo apuração da coluna Outro Canal, justamente essas performances têm derrubado os números do programa. A previsão inicial era manter o game até junho, mas a final deve ser antecipada para abril. Para ocupar o espaço, a emissora busca um novo formato de game show.

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A ideia é apostar em um modelo de perguntas e respostas, com a presença de convidados. Dois formatos já existentes na Globo estão em análise.

Antes da estreia, Eliana havia adiantado que o Em Família seria um programa flexível, capaz de se ajustar semana a semana. Gravamos poucos dias antes de ir ao ar. Queremos uma atração quente, que se adapte se for necessário, disse na ocasião. O programa terá uma pausa durante a Copa do Mundo e voltará no segundo semestre.

Na Grande São Paulo, Eliana tem registrado médias entre oito e dez pontos cada ponto equivale a 199 mil telespectadores. Os índices, no entanto, vêm sendo impulsionados pelo BBB 26, que ganhou uma edição extra aos domingos antes da atração da apresentadora, até o fim da temporada em 21 de abril.

O texto Globo ajusta programa de Eliana para tentar elevar audiência foi publicado primeiro no Observatório da TV.