Sequência de 'A Empregada' ganha data de estreia e novos nomes no elenco

A Empregada 2 ganha data de estreia para 2027 nos cinemas - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Lionsgate anunciou que The Housemaids Secret, sequência de A Empregada, será lançada nos cinemas em 17 de dezembro de 2027. O novo filme terá Sydney Sweeney e Michele Morrone no elenco, além da adição de Kirsten Dunst. Amanda Seyfried também pode retornar para reprisar seu papel.

O sucesso comercial de A Empregada garantiu rapidamente uma continuação. A Lionsgate confirmou a produção de The Housemaids Secret, sequência direta do thriller psicológico estrelado por Sydney Sweeney e dirigido por Paul Feig.

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Em A Empregada, Sweeney interpreta Millie, uma jovem que tenta fugir de um passado problemático e aceita trabalhar como empregada residente para o casal Nina e Andrew Winchester, vividos por Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, respectivamente. A trama revela que a família esconde segredos perigosos, abrindo caminho para os desdobramentos da história.

Em A Empregada 2, Millie retorna e aceita um trabalho como governanta para uma mulher que nunca pode ver, apenas para descobrir a verdade por trás de uma porta trancada que ameaça revelar segredos muito mais sombrios do que os seus próprios. A sequência será baseada no segundo livro da trilogia best-seller de Freida McFadden.

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O roteiro volta a ficar a cargo de Rebecca Sonnenshine, enquanto a produção reúne novamente Todd Lieberman e Paul Feig ao lado de Laura Fischer. Sweeney e McFadden retornam como produtoras executivas. A Empregada 2 chega aos cinemas em 17 de dezembro de 2027.

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