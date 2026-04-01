



Marcos Oliveira, lembrado até hoje por ter vivido Beiçola na série A Grande Família, da Globo, surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua vida pessoal, mais especificamente com relação a experiências sexuais no passado.

"Já dei muito"

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator veterano revelou que já vivenciou diversos tipos de relação. Estou dando menos. A casa já deu. Já dei muito, graças a Deus. Dei e recebi da mesma forma. Quem dá, recebe", disparou.

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"Fui [muito levado], fiz [muitas travessuras], 300 quilômetros por hora, cara. Fiz ménage à trois [sexo a três], ménage a quatre [a quatro], a sete sete pessoas, homem, mulher", declarou Marcos Oliveira. O ator contou que, em outros tempos, era mais fácil manter uma vida sexual agitada.

Não tinha tempo ruim, porque hoje em dia [risos] o mundo encaretou. Tenho muitos riscos hoje em dia. As pessoas eram mais leves, então pintava um lance, acontecia e acabava. Hoje, se pintou o lance e você fizer, está no dia seguinte no Instagram de não sei quem. Instagram, câmeras, se você ajoelhar e rezar o Pai Nosso, vão achar que você está fazendo outra coisa, disse ele.

Apesar da terceira idade, Marcos Oliveira destacou ainda sentir atração e prazer. Sexo faz parte da vida. É que nem comer, beber, cagar, porque mistura sexualidade com afetividade. Claro q não vou fazer sexo com quem me odeia ou se a odeio, mas na base do sexo pode acontecer tudo, ali que você expõe sua persona. Tesão a gente nunca perde. A coisa fica na cabeça, mas o estado físico não acontece, explicou.

O texto Marcos Oliveira, o Beiçola, abre o jogo sobre relações sexuais: Já dei muito foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.