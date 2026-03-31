Reprise de "Avenida Brasil" registra bons índices de audiência

Episódio de estreia registrou 15,32 pontos de média, com 29,43% de share e pico de 16,25 pontos entre 17h43 e 18h28, na Grande São Paulo - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo exibiu nesta segunda-feira (30) o primeiro capítulo da segunda reprise de Avenida Brasil (2012) no Vale a Pena Ver de Novo. A iniciativa faz parte da estratégia da emissora para preparar o público para a continuação da história, prevista para 2027, com foco na vilã Carminha (Adriana Esteves). Além disso, a Globo aposta no folhetim para recuperar a audiência da faixa vespertina, prejudicada pelo baixo desempenho de Rainha da Sucata (1990).

O episódio de estreia registrou 15,32 pontos de média, com 29,43% de share e pico de 16,25 pontos entre 17h43 e 18h28, na Grande São Paulo. Os dados, obtidos pelo TV Pop junto a fontes do mercado, ainda podem sofrer alterações no consolidado. Cada ponto equivale a 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos.

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No mesmo horário, a Record marcou 7,51 pontos, a Band 3,29, o SBT 3,08, enquanto Cultura (0,51) e Gazeta (0,47) ficaram abaixo de 1 ponto. A XSports anotou 0,22, os serviços de streaming somaram 12,84 pontos, e os canais pagos registraram 2,18 pontos.

A reprise da trama de João Emanuel Carneiro também tem a missão de impulsionar os números de A Nobreza do Amor, atual novela das seis. A Globo optou por não intervir de imediato na produção inédita, bem recebida nas redes sociais, e aguarda os próximos dias para avaliar o impacto da nova programação.

Internamente, a expectativa é que o sucesso de Carminha ajude a elevar os índices e aproxime a faixa dos cerca de 19 pontos conquistados por Êta Mundo Melhor! (2025). Desde a estreia, a novela protagonizada por Duda Santos mantém média de 17 pontos, abaixo do esperado, embora com boa aceitação na internet.

Nos bastidores, executivos atribuem parte da queda de audiência à reprise de Rainha da Sucata, que não conseguiu manter o interesse dos telespectadores desde novembro. A emissora deve discutir possíveis ajustes em A Nobreza do Amor apenas após analisar os resultados das próximas semanas, antes de definir mudanças mais incisivas na trama.