Xamã e Bella Campos ficam juntos em festa na casa do cantor após evento





O que era apenas especulação ganhou força nos bastidores do entretenimento: Xamã e Bella Campos estariam vivendo um romance. A proximidade entre os dois chamou atenção recentemente durante um encontro promovido pelo cantor em sua casa, no Rio de Janeiro, reunindo amigos e colegas após compromissos profissionais ligados ao cinema.

A reunião aconteceu depois da pré-estreia do filme Cinco Tipos de Medo, que conta com os dois no elenco. O evento ocorreu no Leblon e, na sequência, parte da equipe foi recebida por Xamã em sua residência no Itanhangá. Entre conversas e comemorações, o clima entre o cantor e a atriz não passou despercebido, especialmente quando decidiram se afastar do grupo em determinado momento da noite.

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A conexão entre os dois, no entanto, não é recente. Durante as filmagens realizadas em Cuiabá, em 2023, já havia indícios de uma aproximação mais íntima. Na época, inclusive, circularam rumores de que um registro envolvendo os artistas teria causado tensão em um relacionamento anterior do cantor. Agora, com ambos solteiros, o reencontro nos eventos recentes reacendeu os comentários sobre um possível envolvimento.

Clima de romance nos bastidores

Pessoas que acompanharam de perto o encontro afirmam que a sintonia entre Xamã e Bella Campos era evidente, reforçando a percepção de que a relação ultrapassa a amizade. A sequência de aparições juntos e a proximidade nos bastidores do filme têm alimentado especulações nas redes sociais. Embora nenhum dos dois tenha se pronunciado oficialmente, o comportamento observado nos últimos dias tem sido suficiente para intensificar os rumores, indicando que a história pode estar apenas começando.